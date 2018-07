Promosse le notti bianche di Samarate. “C’è voglia di trovarsi insieme” 

Gran voglia d’incontrarsi, una proposta basata sul coinvolgimento delle realtà locali, un messaggio anche sociale. Sono gli ingredienti delle ben quattro “notti bianche” promosse a Samarate e nei dintorni (foto: Cecilia Giordan, Bacheca Civica Samarate).

«Il bilancio delle quattro notti bianche è molto positivo» dice Alessandra Cariglino, assessore alla cultura ed eventi, abbiamo coinvolto quattro frazioni. E anche il grande punto di domanda – Cascina Elisa – ha funzionato».

Lo stesso assessore riconosce che il merito principale è da ascrivere soprattutto all’Associazione Commercianti Samarate (Acos) e alla Pro Loco. «Il vero merito è loro, sono loro che hanno messo mano e hanno garantito queste attività».

«Ogni anno abbiamo maggiore risposta. Come commercianti siamo soddisfatti anche per il rilancio delle frazioni» spiega Emanuele Ielpo, presidente di Acos. «C’è l’idea di continuare: i commercianti si sono uniti ancora di più e hanno voglia di mettersi in gioco in prima persona». Da Acos anche un ringraziamento alle altre associazioni e alla Protezione Civile che hanno garantito il successo mettendoci del loro.

«Insieme si possono fare grandi e piccole cose, sempre all’insegna dell’amicizia e della voglia di vivere» aggiunge Giorgio Borghi, presidente della Pro Loco, che ringrazia in particolare l’amministrazione comunale e tutto lo staff dei volontari della stessa Pro Loco, fondamentali per la riuscita delle quattro date.

«Già ci siamo ritrovati con l’assessore per pensare agli eventi dell’anno prossimo: avremo anche un bell’appoggio di Ascom-Confcommercio» assicura Ielpo. Gli eventi coinvolgeranno l’anno prossimo anche Cascina Costa? «Aspettiamo a parlarne» frena Ielpo. Più che altro si pensa a individuare «un tema unico» che faccia da trait d’union tra gli eventi di luglio.

C’è anche la soddisfazione perché le Notti bianche hanno consentito di diffondere il messaggio della campagna “Azzardo Ti Vinco”, curato a Samarate dall’assessore Nicoletta Alampi.