Pronti a partire per le vacanze? Non ditelo su Facebook

“Sicurezza: i buoni consigli per le vacanze, per chi va e per chi resta”. È il titolo della campagna di comunicazione promossa dal Comune di Samarate in collaborazione con i Carabinieri, la Polizia Locale e l’Associazione Controllo del Vicinato.

Si tratta di semplici consigli utili per la sicurezza domestica contro i tentativi di furti o rapine nelle abitazioni.

«Come ogni anno, arrivati a luglio, cominciano i preparativi per le meritate ferie estive. Ed è proprio in questi momenti che non bisogna dimenticare le buone regole che aumentano la sicurezza nel vicinato, e cercano di non amplificare il senso di solitudine di chi resta a casa, magari anche di una certa età» sottolinea Laura Moi, Assessore Servizi al Cittadino e alla Persona. «Poche accortezze che siano segno di civiltà e di serena e civile convivenza».

Il micro-vademecum si può scaricare cliccando qui.