Tutto pronto per la grande giornata a “Cent’anni dalla Vittoria”

E’ tutto pronto a Besano per la manifestazione “Cent’anni dalla Vittoria!” organizzata dall’Amministrazione comunale per ricordare con un grande evento i 100 anni della conclusione della Prima guerra mondiale.

Fin dal mattino si potranno ammirare diversi mezzi militari in esposizione, poi nel pomeriggio ci sarà la sfilata che si aprirà alle 16.45 con l’ammassamento fuori dal Municipio.

La sfilata partirà alle 17 e toccherà le vie Girola, piazza della Chiesa, Caduti per la libertà-Caverzasi, Pozzo, Belotti, Papa Giovanni e Fermi che saranno ovviamente chiuse al traffico.

Alle 17.10 la cerimonia al monumento ai caduti, con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di fiori.

La sfilata arriverà alle 17.45 all’area feste di via Fermi alla Festa Alpina, dove si terranno i discorsi delle autorità. Seguirà un rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Besano.

Nel pomeriggio sono previste rievocazioni storiche e l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Como.

In Sala consiliare per tutto il fine settimana si potrà visitare la mostra di cimeli della Prima guerra mondiale

L’amministrazione comunale ricorda le variazioni della viabilità prese per consentire di organizzare la manifestazione:

– via Fermi resterà chiusa fino alle 24 in concomitanza con la festa degli Alpini;

– via Caduti della Libertà resterà chiusa tutto il giorno per parcheggio mezzi pesanti;

– il parcheggio del mercato resterà chiuso dalle 9 alle 17.15.