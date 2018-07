Pronto soccorso “invaso” dalle barelle

Un’estate calda con giorni di temperatura rovente e momenti più tranquilli. La situazione al pronto soccorso di Varese è costantemente delicata: « Dopo un giungo con giorni davvero difficili verso la metà mese – afferma il primario Saverio Chiaravalle – ora il sistema sta reggendo. È chiaro che ci sono sempre giornate con accessi molto alti come ieri e giornate un po’ più leggere. Oggi arriveremo a circa 170 accessi, con una cinquantina di ricoveri che l’ospedale, anche con il piano ferie, riesce a sostenere». ( lettera di protesta)

Nonostante il clima “tranquillo”, nella barellaia e lungo i corridoi sono tanti i pazienti che stazionano mentre anche le persone che attendono una visita si affollano nella saletta. Che i numeri possano essere anche peggiori, lo dimostrano le barelle già posizionate, vuote ma pronte a ricevere utenti, o i numeri attaccati al muro che danno l’ordine progressivo dei casi.

Il clima, quindi, è sempre quello di una sfida costante: contro il tempo, contro i reparti alla ricerca di un posto, contro l’incertezza che non permette di tirare il fiato: « Ora si sta bene ma chissà tra un’ora» commenta il personale.

A chiedere aiuto sono sempre gli anziani: «E quando parliamo di anziani ci riferiamo a persone che hanno più di 90 anni sino a 100 – spiega Chiaravalle – pazienti che soffrono di scompensi cardio circolatori a cui si sommano, con la bella stagione, i traumi da cadute sia mentre camminano sia in sella alla bicicletta».

Il PS di Varese rimane un reparto difficile e complicato: « Sono fortunato. Presto potrò assumere ben tre medici specializzati. Ma è una rarità di questi tempi avere personale che accetta di venire in trincea. La situazione è identica a Varese come a Como o a Cremona. Come medici abbiamo presentato tutte le criticità in Regione. La situazione è nota, le risposte potrebbero esserci. Aspettiamo le decisioni».