Provoca un incidente alla guida di uno scooter rubato e viene denunciato per ricettazione, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ai test per la ricerca di alcool e droga nel sangue.

I fatti risalgono all’una e mezzo di sabato scorso, quando la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta all’incrocio tra le vie Speri e Pepe dove si era verificato un sinistro stradale.

L’incidente aveva coinvolto una vettura con a bordo padre e figlia e uno scooter il cui conducente, procedendo contromano, era entrato in collisione con la fiancata destra dell’autovettura rovinando a terra.

Il centauro, all’arrivo della pattuglia, era ancora sdraiato sull’asfalto, incosciente e con visibili escoriazioni al volto. Mentre l’autolettiga trasportava il ferito in ospedale i poliziotti, effettuando i rilevi dell’incidente, scoprivano che lo scooter, un KIMCO Agility 125, era stato rubato a Busto Arsizio il giorno prima.

Il conducente inoltre, un tunisino di 19 anni con permesso di soggiorno e precedenti per reati contro il patrimonio, lo guidava senza essere munito di patente. A quel punto gli agenti, sospettando che il nordafricano si trovasse anche sotto l’effetto di alcool o droga, hanno cercato di sottoporlo ai relativi test ma lo straniero si è rifiutato.

Dopo essere stato visitato e giudicato guaribile in 15 giorni, ha lasciato volontariamente l’ospedale ma non prima di essere stato denunciato per ricettazione, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ai test. Fortunatamente incolumi il conducente dell’automobile e la bambina.