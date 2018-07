Proxima res e Laura Marinoni: Tra sacro e Sacro Monte dice Testori

Dopo il grande evento di partenza, l’incontro di Gabriele Lavia su Leopardi, il Festival Tra Sacro e Sacro Monte prosegue con gli appuntamenti del giovedì: il 12 luglio l’appuntamento è con Testori, in una produzione Proxima Res realizzata in collaborazione con il Festival Tra Sacro e Sacro Monte

In scena intorno ad un’opera pittorica di Testori ci saranno quattro tra i migliori attori della nuova generazione del teatro Italiano: Caterina Carpio, Tindaro Granata, Mariangela Granelli e Francesca Porrini insieme ad una grande interprete della nostra prosa, Laura Marinoni, per dire quella poesia straordinaria che attraversa l’intero percorso creativo dell’opera di Giovanni Testori in un dialogo incalzante, tra bestemmia e preghiera, con la figura di Cristo, nella centralità dell’incarnazione e della crocifissione.

Una riflessione sull’amore e sulla bellezza, da cui emerge il senso della caducità e della “cenere”; il legame forte tra parola poetica e pittura che porta l’autore a interrogare i grandi artisti amati, da Gericault a Tanzio da Varallo, da Francis Bacon a Caravaggio. “Crocifissione”, “Nel Tuo Sangue” e “Passio Laetitiae” verranno interpretate per la prima volta tutte insieme alla Terrazza del Mosè.

L’appuntamento è alle 21: l’ingresso, come sempre, è libero e gratuito, ma i posti sulla terrazza sono limitati.

