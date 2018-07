“Puddington 2”, cinema gratuito sotto le stelle

Venerdì sera il cinema per famiglie di “Esterno Notte” fa tappa a Clivio, per offrire ad adulti e bambini la proiezione gratuita di “Puddington 2”. Non la solita animazione, ma un mix di formati e linguaggi della settima arte, ideata e firmata dal regista Paul King e basata sulle avventure letterarie dell’omonimo orsetto nato dalla fantasia dello scrittore Michael Bond.

Il film ha ottenuto 3 candidature a BAFTA e con le sue invenzioni visive trascina grandi e piccini in un’avventura che è un’esperienza divertente, piena di colpi di scena, alla caccia di un libro rubato.

“Puddington 2” sarà proiettato venerdì 13 luglio alle 21.30 alla Casa Reale di Clivio, in via Albuzzi, oggi sede della biblioteca comunale e del centro ricreativo per anziani. Un evento speciale che offre a tutte le famiglie la possibilità di godersi liberamente e senza oneri una serata diversa, sperimentando l’emozione di una proiezione sotto le stelle in una sera d’estate.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90, associazione promotrice della rassegna “Esterno notte” in collaborazione con diverse amministrazioni comunali del Varesotto.