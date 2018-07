Puma o bufala? La Forestale setaccia i boschi del Parco Rto

Bufala estiva o vero puma? Da una settimana se lo chiedono in molti nella zona di Gornate Olona, dove più di una persona sostiene di aver avvistato un grosso felino di colore rossiccio, molto somigliante a un puma.

Segnalazioni di persone adulte e molto circostanziate, che nei giorni scorsi e ancora ieri mattina hanno spinto la sezione Forestale dei Carabinieri di Tradate a recarsi a Gornate Olona per cercare tracce del presunto felino.

«Sono arrivate parecchie segnalazioni anche in Comune, sono diversi i cittadini che hanno chiamato, forse anche per un effetto suggestione – spiega il sindaco di Gornate Olona, Barbara Bison – Abbiamo avvisato i Carabinieri della Forestale che hanno fatto diversi sopralluoghi, ma senza trovare traccia di questo ipotetico puma. Devo dire che sono intervenuti subito e con attenzione, anche ieri sono stati in Comune per raccogliere informazioni e le segnalazioni dei cittadini, ma finora non ci sono strati avvistamenti e conferme da parte degli esperti della Forestale».

I cittadini di Gornate Olona però sono preoccupati: «Certo, è comprensibile ma va evitato l’allarmismo, che potrebbe essere quasi più pericoloso del puma – prosegue il sindaco – L’altra sera ci hanno segnalato che si è sentito sparare nei boschi. Non vorrei che per un eccesso di allarmismo si verificassero episodi che posso mettere in pericolo le persone. Io direi di usare intelligenza e prudenza, evitando di frequentare i boschi in questi giorni, soprattutto con i bambini, e tenendo gli occhi aperti. E se ci sono segnalazioni vanno avvisate subito le autorità, contattando il Comune o i Carabinieri».