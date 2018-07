Quarta edizione della Notte Bianca, la città fa le ore piccole

Sabato 14 luglio dalle ore 17.00 le vie e le piazze di Castellanza saranno animate dalla Notte Bianca, la manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi giunta alla quarta edizione.

Una nottata all’insegna del divertimento, patrocinata dalla Città di Castellanza, con il Parco di viale Rimembranze, via Mons. Arrigoni, Piazza Paolo VI, via Vittorio Veneto e Corso G. Matteotti simpaticamente invasi dagli stand dei partecipanti e dalle attività di animazione programmate.

Dalle ore 17.00 le bancarelle di ambulanti e hobbisti, con stand gastronomici di gelato, granita e birra artigianali, luna park con i giochi per bambini (gonfiabili e animazione) e con un’esposizione di auto, un villaggio sportivo organizzato da Sport+, e come in tutte le sagre una grande caccia al tesoro animeranno la serata e la nottata.

Alle ore 19.00 DJ Set e grigliata a cura del Rione In Sü accompagnata da birra, bevande fresche e cocktail bar per un aperitivo o un dopo cena.

Alle ore 21.00 si balla a ritmo di musica latino-americana e altro ancora con la musica del gruppo AsiCuba e una dimostazione di ballo della scuola di ballo La Tortuca.

Alle ore 21.15 prenderà il via lo spettacolo Note d’estate (in caso di maltempo lo spettacolo si sposterà al Teatro di Via Dante), un omaggio al mondo del cinema del Coro Musicale Santa Cecilia diretto dal maestro Daniele Balleello che sarà seguito dall’intrattenimento a suon di liscio con il duo Lara e Marzio e con Christian il bel tenebroso, organizzato dall’associazione La Nostra Voce.

Alle ore 22.00 l’ASD Castellanza Tchoukball presenterà la squadra che parteciperà ai prossimi Campionati Europei che si svolgeranno dal 27 Luglio al 5 Agosto presso il Palazzetto dello Sport di Castellanza.

Alle ore 22.30 sarà la volta della discoteca all’aperto di Radio StudioPiù con Summer Dance Tour, organizzato dall’Amministrazione Comunale, e dalle 23.30 Schiuma Party.

La nottata si concluderà con una spaghettata di mezzanotte offerta dal Gruppo Giovani Castellanzesi

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it