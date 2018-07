Quattro Gemelli Spasso: il blog di una famiglia speciale

Tre esperienze gemellari in una sola vita sono una realtà più unica che rara, tutta da raccontare. Nasce così “4 gemelli spasso”, il nuovo blog di Paola Basso.

Paola è nata 37 anni fa a Varese assieme al fratello gemello “Francy”, è maestra di sostegno alle elementari di Malnate ed è anche la super mamma di due coppie di gemelli: Anna e Alice, di quattro anni e poi Attilio e Achille, di appena cinque mesi. Quattro gemelli “Spasso” (termine dato dalla giocosa unione dei due cognomi di mamma Paola e papà Andrea), tutti insieme protagonisti di questo blog che racconta la quotidianità di una famiglia un po’ speciale, “nella speranza che possa divertire ed essere utile in qualche modo”, scrive lei nella pagina Facebook collegata al blog.

“Ho sempre creduto che la gemellarità saltasse almeno una generazione. Ma evidentemente si tratta di una diceria popolare – racconta Paola –. Quando alla prima ecografia abbiamo scoperto con stupore che il figlio tanto atteso in realtà erano due, la gioia si è moltiplicata ma anche la sensazione di panico – ammette –. Per me avere accanto mia madre che ci era già passata è stato fondamentale, mi ha tranquillizzata e mi ha aiutato ad affrontare tutto con più serenità”. È il potere della condivisione che aiuta a non sentirsi soli e quindi più forti e più sicuri. Ed è questo lo scopo del blog: condividere piccoli e grandi problemi quotidiani legati alla gestione dei figli gemelli, nella consapevolezza, come genitore e come figlio, che avere un fratello gemello “è un regalo immenso” afferma Paola: “ Mio fratello per me è sempre stato un complice, un confidente, un tesoro inestimabile”. Quindi mamme e future mamme di gemelli “sappiate che state davvero facendo qualcosa di straordinario – scrive Paola sul blog – sarà dura, è innegabile, ma la complicità a cui avrete dato vita vi ripagherà di tutte le vostre fatiche…ne vedrete delle belle!”.

“La domanda che mi sento fare più spesso è: Ma come fai? – racconta – Una domanda piena di stupore misto a terrore. Così un po’ per scherzo un po’ perché credo di avere qualche cosa da raccontare, ho deciso di aprire un blog per condividere la mia vita di mamma che come tutte le mamme fa del suo meglio per far sì che la famiglia vada avanti…ovviamente nel modo più spassoso possibile!”.

L’idea le era già stata proposta da alcune amiche dopo la prima gravidanza, “ma mi sembrava impossibile, non avevo tempo per scrivere un blog”. E ora? “Può sembrare paradossale ma la seconda gravidanza, anche se gemellare, sembra più semplice della prima. Forse perché ci sono già passata, so cosa mi aspetta e so che si può fare. O forse ho solo meno tempo per piangermi addosso”, racconta sorridendo, sinceramente felice e divertita.

“I miei figli sono pieni di energie, io meno, ma il caffè aiuta tanto – scherza –. La sera, quando tutti siamo stanchi, è certo il momento più difficile della giornata, ma in generale il periodo di maggiore difficoltà è stato nei primi tre mesi di Alice e Anna, dove tutto era nuovo e la fatica era tanta, a volte mi sembrava troppa”. Le piccole però “sono sempre state bravissime – aggiunge mamma Paola – e i fratellini forse sono anche più bravi di loro. E soprattutto posso contare su Andrea, che è un super papà, e su una splendida famiglia allargata fatta di quattro nonni e tanti zii sempre disponibili. Il nostro è un gioco di squadra.”

Guardando all’orizzonte “temo un po’ il momento in cui anche i maschietti inizieranno a muoversi e a camminare, ma affronteremo anche questo, una cosa per volta. So che si può fare”, e soprattutto si potrà raccontare su uno dei prossimi post dei “4 gemelli spasso”.