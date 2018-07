Quattro giorni tra le birre a Carnago

Sono ben 25 le birre artigianali disponibili ai “rubinetti” del Carnago Birra Festival che tra questa sera – giovedì 26 – e domenica 29 porterà all’interno del parco del “Siebter Himmel” un grande numero di curiosi e appassionati.

Il CBF è giunto all’ottava edizione ed è quindi il più longevo evento del Varesotto tra quelli che si occupano di birre artigianali: non un caso, visto che la sede del festival coincide con quella del Birrificio Settimo, uno dei principali produttori craft con sede nella nostra provincia.

Il festival offre come di consueto una interessante offerta culinaria (cucina del “Siebter”, pizze di Veratti gourmet) e musicale.

Per l’elenco delle birre vi rimandiamo all’articolo pubblicato su Malto Gradimento, il blog di VareseNews dedicato appunto al mondo brassicolo. Dieci, in tutto, i marchi presenti con Settimo che naturalmente farà la parte del leone anche grazie a una berliner weisse creata per l’occasione. QUI L’ARTICOLO di Malto Gradimento