Quegli agenti rientrati dalle ferie per risolvere il caso

Telecamera e taccuino. Confidenze dei residenti e “varchi” elettronici sotto i quali sono passati i veicoli, subito individuati incrociando modelli e orari.

Il nuovo e il vecchio modo di condurre e risolvere le indagini si intrecciano nel rapido epilogo delle indagini sulla rapina di venerdì scorso.



Il questore di Varese Giovanni Pepè e il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Busto Arsizio Giuseppe Antonio D’Amico hanno espresso grande soddisfazione per gli uomini del Vice questore Fabio Mondora a capo del commissariato di Gallarate che hanno risolto il caso in pochissimo tempo, assieme ai colleghi del commissariato di Busto Arsizio e della squadra mobile di Varese, alcuni dei quali sono rientrati dalle ferie per mettersi a disposizione dei dirigenti per la soluzione del caso.

Sulle indagini hanno avuto un ruolo importante anche gli uomini dello Sco, il Servizio centrale operativo di Roma, specialisti nell’interpolare i dati e nel seguire le tracce lasciate dai cellulari e dai sistemi informatici che oramai, ciascuno di noi si porta in tasca.

Direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato