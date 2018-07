Quella scuola spreca troppa energia, intervento da135 mila euro alla Da Vinci

Sono iniziati in questi giorni i lavori di efficientamento energetico nella scuola media Leonardo Da Vinci che termineranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

La scuola, costruita negli anni 60, purtroppo non è stata concepita in termini di risparmio energetico. Nel 2017 si è ritenuto opportuno effettuare una diagnosi energetica, redatta dall’ ing. A. Razzini, che ha evidenziato che l’immobile rientra nella fascia E: la più bassa nella classificazione energetica. In conseguenza di ciò, sono stati previsti una serie di interventi migliorativi nell’intero edificio.

L’Amministrazione Cerini, che ha tra le priorità del suo programma la verifica continua della situazione manutentiva degli edifici scolastici, ha stanziato la cifra di €. 135.000 ed ha incaricato l’Ufficio Tecnico comunale della progettazione degli interventi necessari, programmandone la loro esecuzione al termine dell’anno scolastico 2017/18.

Il primo lotto di interventi riguarda gli impianti termici esistenti che, essendo obsoleti, non riescono a mantenere costante la temperatura in tutti gli ambienti. Infatti, nelle diverse zone dell’edificio ora si hanno temperature troppo differenti. Per assicurare un minimo confort nelle aule più fredde, si ricorreva all’aumento della temperatura dell’acqua in caldaia, con il risultato di riscaldare troppo le aule già calde con un eccessivo spreco di energia.

L’intervento migliorativo prevede la sostituzione delle pompe di ricircolo, di alcuni radiatori e delle relative valvole in modo da rendere più efficiente l’impianto di riscaldamento, ottenendo anche una consistente diminuzione dei consumi energetici, pari a circa €. 11.000/anno che saranno ammortizzati in 4,7 anni.

Il secondo lotto di interventi riguarda, invece, i sistemi di illuminazione delle aule e dell’intera scuola. I corpi illuminanti attuali sono costituiti da lampade al neon posizionati nel 1992. Pertanto, l’intervento prevede la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi corpi a luce a LED nell’intero edificio e nello spazio polivalente. Verranno utilizzate lampade certificate per caratteristiche fotometriche e per la loro conformità ai criteri di sicurezza. Il risparmio per questi interventi è valutato in circa €. 9.500/anno che saranno ammortizzati in 6,3 anni.

Il risparmio energetico su tutta la scuola viene valutato nel 22%, pari a un totale di circa € 20.000/anno al lordo degli incentivi fiscali che porteranno ad ulteriori risparmi.