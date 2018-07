Referendum, la fusione in Valcuvia non passa

Prima del computo totale dei voti fra i due paesi di Cuveglio e Duno in cui oggi, 8 luglio, si votava per la fusione, arriva una prima, ma lapidaria notizia da Duno: i no alla fusione vincono 38 a 33, mettendo la parola fine al progetto di unire i due paesi.

Si attendono ora i dati definitivi per Cuveglio.

(in aggiornamento)

DUNO

I dati:

Aventi diritto al volto 111

Votanti 71

Voti nulli 0

Voti validi 71

SI 33 46,5%

NO 38 53,5%

Comune Valcuvia 0

Comune di Cuveglio Duno 0

Non espressi 0

Il commento del sindaco Farncesco Paglia: «Abbiamo combattuto una battaglia, per molti versi dal risultato incerto, segno che l’idea di fusione, seppur modesta dal punto di vista numerico 123 abitanti Duno , 3.500 Cuveglio, fatica a farsi strada nel percepito sociale.

Campanilismi, paura del cambiamento, sospetti di disegni politici non chiari, posizioni

preconcette sono state a mio avviso i punti di forza di chi contrario.

Come già affermato in fase di preparazione al referendum il risultato positivo o negativo non

sarà impedimento a proseguire su questa strada, anzi con maggiore vigore dobbiamo

riprendere questo lavoro certi che il tempo premierà quest’idea che riteniamo corretta .

Oggi dobbiamo riorganizzare le forze, coinvolgere nuove energie e sinergie, lavorare con tutte

le persone che credono in un processo di sviluppo indipendente da schieramenti politici e

dinamiche partitiche.

Certo, con le organizzazione partitiche e politiche dovremo colloquiare ma partendo dalla

nostra identità, dalle nostre reali necessità, da qui dobbiamo partire e su questo dobbiamo

lavorare.

Tutti dobbiamo fare un passo avanti mettendoci in gioco in prima persona ben consapevoli

che questo referendum, pur rappresentando una oggettiva sconfitta ha avuto il merito di

sollecitare una discussione vera sul nostro futuro e spalanca, di fatto, a nuovi scenari

definendo la fine di un vecchio ciclo ed il contemporaneo inizio di un nuovo ciclo.

E’ altresì evidente che Il risultato di questo referendum pone alla nostra compagine

amministrativa il problema della reale rappresentanza del corpo sociale; non dobbiamo

dimenticare che uno dei punti fondamentali della compagna elettorale fu quella della fusione,

ed in tutti gli incontri proposti, al fine di comunicare lo stato di avanzamento delle attività, per chiarire eventuali dubbi e per raccogliere indicazioni operative, nessuna voce

dissenziente si è fatta sentire.

Questo risultato è quindi nei fatti in netta contrapposizione con il nostro operato, ne è stata

bocciata l’idea portante, non è stata gradita la strada intrapresa , strada secondo noi

obbligatoria.

Per questi motivi, e per rispettare sino in fondo il volere popolare, si dovrà aprire quanto

prima una profonda riflessione all’interno della compagine amministrativa al fine di definire

nuove strategie operative»