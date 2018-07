“E se regalassimo villa Mylius al Fai?”

La proposta di Mauro Gregori, ex consigliere di maggioranza in comune a Varese, per superare lo “stallo” in cui vive la donazione al Comune. Qui sotto la lettera integrale

Propongo una consultazione cittadina affinche’ gli abitanti possono esprimersi sul destino di Villa Mylius.

Sono passati piu’ di 10 anni dalla donazione della villa da parte dei proprietari al comune di Varese.

In questi anni, malgrado l’accordo con la fondazione Marchesi praticamente raggiunto, nulla e’ stato fatto…

Ultimamente solo chiacchiere, tante chiacchiere…

Intanto la villa, la piscina, il parco, si stanno degradando sempre piu’ per totale assenza di manutenzione e voglia di fare con passione da parte dei politici, con le consuete eccezioni, ovvio…

Se vi dovesse capitate di visitare San Gimignano recatevi alla torre del Fai in pieno centro cittadino.

Un’esperienza commovente, una visita indimenticabile.

Villa Mylius potrebbe rappresentare un concreto completamento della perfezione che il Fai ha portato nella gestione di villa Panza e della villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno.

Il Fai siamo noi, l’amore dei cittadini per l’ Italia ed i suoi tesori artistici.

La politica dei partiti?

Rappresenta invece occupazione di spazi, privilegi, assenza di dedizione ed impegno fattivo.

Villa Mylius ne e’ un esempio: discussioni infinite sul che fare, su come fare, …

Intanto villa Mylius muore.

Mauro Gregori

ex consigliere di maggioranza, Varese