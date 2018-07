Regione e Fiera Milano intervengano sui licenziamenti di Nolostand

Carlo Borghetti (Pd) vicepresidente del consiglio regionale interviene sul licenziamento dei lavoratori della filiera Nolostand – Fiera Milano. «Regione Lombardia e Fiera Milano facciano la propria parte con urgenza – dice Borghetti – per evitare il licenziamento di 40 dipendenti. Alla preoccupazione si affianca lo stupore sia perché stiamo parlando di un settore, quello del mercato fieristico, certamente non in crisi perché i lavoratori licenziati negli ultimi due anni e mezzo hanno lavorato per migliaia di ore di straordinari. Se poi si rivelasse vera la notizia che al loro posto saranno utilizzati lavoratori interinali, senza alcuna esperienza nella preparazione e nella gestione degli stand, il quadro sarebbe ancora più grave».

Ai dipendenti licenziati era applicato il contratto nazionale della logistica, contratto che prevede le clausole sociali a tutela dei lavoratori. L’impresa subentrante sostiene però di non doverle applicare. « A me sembra non responsabile giocare in punta di diritto con il futuro delle persone seguendo una scelta aziendale che punta al risparmio – continua Borghetti -. Per questo mi impegno a far incontrare, quanto prima, i lavoratori e le loro rappresentanze con la commissione attività produttive del consiglio regionale per sollecitare la Regione a farsi parte attiva nella risoluzione della crisi. Auspico infine – conclude il vicepresidente del consiglio regionale – che tutti i soggetti coinvolti vogliano fare la propria parte non nascondendosi dietro le norme: una realtà così consistente e di prestigio per tutta la Lombardia come Fiera Milano non può voltarsi dall’altra parte».