In Regione le richieste M5s a bilancio per il territorio di Varese

Il Consigliere regionale del M5S Lombardia Roberto Cenci ha depositato alcuni ordini del giorno all’assestamento di bilancio che saranno discussi nella prossima seduta del Consiglio regionale di lunedì e martedì 30 e 31 luglio. Gli atti si concentrano su tre importanti temi del territorio varesino: l’inquinamento del Lago di Varese, la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano e la manutenzione della Strada Provinciale SP1.

In particolare, per il Lago di Varese il M5S chiede fondi per una campagna di analisi sull’inquinamento delle acque e rilievi su tutti gli scarichi “abusivi e/o non depurati”. Dal Movimento anche la richiesta di “stanziamenti per risolvere la situazione di inquinamento nella quale versa la discarica di Gerenzano, nonché per monitorare la situazione della falda, per quantificare l’estensione e la concentrazione della contaminazione e infine adottare le soluzioni necessarie” e l’invito a finanziare la SP1, per “tutti i lavori di manutenzione necessari al fine di porre in sicurezza la strada”.

Il consigliere regionale del M5S dichiara: “Chiedo al Consiglio regionale e alla Lombardia di affrontare questioni irrisolte per il territorio varesino: da una parte la tutela dell’ambiente e del nostro lago, che merita una ricognizione definitiva sugli scarichi abusivi, che andranno al più presto eliminati, dall’altra la bonifica della discarica di Gerenzano, con 11 milioni di metri cubi di rifiuti, la quale inquina la falda e deve essere al più presto messa in sicurezza. Ogni euro di finanziamenti a favore dell’Ambiente è un investimento per il futuro delle nuove generazioni. Per questa sessione di bilancio chiederò anche fondi per la SP1, che è la strada più battuta del territorio, ma si trova in condizioni pessime: mancano i delineatori catarifrangenti, molti attraversamenti pedonali devono essere messi in sicurezza e i margini ripuliti dalla vegetazione e dai rifiuti. Ci auguriamo che la Maggioranza decida di investire risorse per Varese e per il suo territorio”.