Riapre la Curva, seggiolini nei distinti: ecco la campagna abbonamenti

La squadra lavora e suda in Garfagnana agli ordini di mister Manuele Domenicali, la società invece è attiva in città aspettando – e un po’ facendo i conti – sul possibile ripescaggio in Serie D.

Nonostante questo stallo, indipendente dalla dirigenza, Claudio Benecchi, Massimo Rivolta di Gruppo 30 e Nando Vescusio hanno presentato oggi, venerdì 27 luglio, la campagna abbonamenti per la prossima stagione sportiva.

Lo slogan sarà “Varese è adesso.”. Anche il punto vale, perché, come sottolinea la dirigenza: «da oggi si riparte»; non a caso il sotto-slogan è “Costruiamo il presente”. Ci sarà anche la dizione in inglese: “Varese is Now.”.

Prima ancora di entrare nel vivo del discorso abbonamenti, Claudio Benecchi ha fatto il punto sulla situazione societaria: «Questo è un altro passaggio importante per il Calcio Varese. Ne facciamo uno alla volta per fare le cose nel modo giusto. Stiamo andando a configurare la nostra visione, svelando come partner societari nuovi soggetti che condividono con noi i progetti. L’unico per ora che ha delle quote societarie è Luigi Malvestiti, per gli altri aspetteremo l’ufficialità».

Lo stesso Benecchi spiega: «Veniamo da anni in cui la partecipazione è andata scemando, questo perché c’è stato uno scollamento tra la squadra e la città. Vogliamo tornare a fare le cose come si devono. Il numero di abbonati ci interessa relativamente, ma vogliamo cercare di far riavvicinare la città alla squadra; noto però che intorno al Calcio Varese c’è molta passione: chi mi ferma per strada mi chiede di tornare a vivere lo stadio e questo è anche un nostro obiettivo».

Dietro allo slogan c’è il Gruppo 30 di Massimo Rivolta: «”Varese è Adesso.” vuol dire dare un taglio con il passato. Dobbiamo guardare al presente, come dono. È il Varese, godiamocelo senza più polemiche. Ci sono tante cose che devono essere fatte. Dobbiamo riportare tutto l’ambiente all’attuale momento ».

Sui prezzi si espone invece l’addetto stampa Nando Vescusio: «Lunedì arriveranno i tecnici della Mapei che ci hanno assicurato di finire i lavori in tribuna in 15 giorni. Ci sarà la “Tribunissima”, postazioni di élite dove c’era la corda, con prezzi in linea con altre società. Distinti e Curva Nord hanno prezzi accessibili. Dalla tribuna laterale in giù abbiamo pensato a sconti non solo ad anziani e donne, ma anche a ragazzi dai 12 ai 18 anni: possono entrare gratis se indossano gadget del Varese allo stadio. Ragioniamo per la Serie D; se Eccellenza sarà, chiederemo ai tifosi uno sforzo che ci aiuti nella programmazione».

Qualche novità insomma, come la “Tribunissima” e la riapertura della Curva Nord, ma anche un aumento dei costi annuali per la tribuna. Il settore distinti, che dovrebbe essere abbellito con i seggiolini, e la Curva Nord, hanno invece prezzi più abbordabili. Ora starà ai varesini rispondere e dare un primo segnale alla società.