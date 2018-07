Il Lago di Como diventa un set per Jannifer Aniston e Adam Sandler

Intrigo, suspense, commedia e… il Lago di Como. Dopo le riprese del nuovo cinepanettone “Amici come prima” che vedrà di nuovo fianco a fianco la celebre coppia Boldi De Sica, il Lario torna a fare da set per il grande schermo e questa volta per una produzione internazionale con la partecipazione di nuove star come la bellissima Jennifer Aniston e il divo delle commedie Adam Sandler.

Tra fine luglio e i primi di agosto in una serie di comuni del Comasco (tra cui Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Argegno e Brienno) si gira “Murder Mystery“, commedia Netflix Original diretta da Kyle Newacheck e scritta da James Vanderbilt.

La trama:

Invitati a bordo dello yacht di un miliardario durante una vacanza in Europa, un poliziotto newyorchese e la moglie diventano i principali indiziati del suo omicidio.

Il cast: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Luke Evans, Gemma Arterton, David Walliams, Erik Griffin, John Kani, Shioli Kutsuna, Luis Gerardo Mendez, Dany Boon, Adeel Akhtar Ólafur Darri Ólafsson, Terence Stamp.