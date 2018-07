Ripulita “l’Amazzonia” di via Gasparotto

L’appello lanciato dal consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Esposito, ha funzionato. Qualche giorno fa l’esponente politico aveva denunciato il degrado dello svincolo autostradale, invaso da piante ed erba. Non soddisfatto ha preso il telefono in mano è ha chiamato la direzione centrale dell’Anas, competente per la manutenzione del verde in quel tratto stradale.

«Mi avevano detto che sarebbero intervenuti al più presto e così è stato – dice Esposito – . Ora quel versante a cavallo tra l’autostrada e lo svincolo è pulito. Il senso civico è una cosa importante per tutti, cittadini e rappresentanti politici, perché afferma l’importanza del bene comune»