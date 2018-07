Riqualificazione dei “campetti”: tocca a San Fermo

Dopo Giubiano, è arrivato il momento di san Fermo.

Sono infatti partiti i lavori di riqualificazione del campetto sportivo di San Fermo, tra via Rovereto e via Sette Termini. In queste ore si sta provvedendo a rifare la pavimentazione della struttura e nei prossimi giorni verrà completato il campo da gioco con la nuova segnaletica dedicata alle attività di calcetto e basket.

«E’ fondamentale riqualificare i campetti di quartieri perché sono un importante luogo di aggregazione e perché consentono a tutti di poter fare attività sportiva all’aria aperta vicino casa – spiega l’assessore allo Sport Dino De Simone – Abbiamo intenzione inoltre di coinvolgere anche le associazioni sportive per poter organizzare eventi e attività dedicati proprio ai giovani e ai residenti di San Fermo in modo da far vivere e animare questi luoghi di socializzazione e sport».