Risotti e sfilate nel “sorriso di stelle” a Ville Ponti

E’ la terza edizione di un evento glamour e di gusto, per la seconda volta organizzato alle ville Ponti “Sorriso di Stelle” l’evento benefico organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom provincia di Varese insieme all’Associazione Provinciale Ristoratori, Associazione provinciale Cuochi Varesini (APCV), Club di prodotto Food & Wellness e Ristoranti della Salute.

Un evento, martedì 17 luglio, che permetterà ai suoi ospiti di immergersi nell’atmosfera suggestiva di Ville Ponti e di scoprire i sapori dei prodotti tipici varesini, in tante “isole di gusto” ma anche un evento di beneficenza, i cui contributi raccolti durante la serata andranno ad aiutare un progetto sull’autismo ideato da Kiwanis International che ha già avuto riconoscimenti internazionali.

UN MENU’ DI STELLE PER TUTTI

Come sempre, la parte di gusto sarà diviso in isole: nell'”Isola dei sapori tradizionali” gestita da Federcarni, ci saranno degustazioni di carpaccio, tartare, salumi tradizionali e formaggi del territorio, oltre all’ormai atteso assaggio della Svizzera. Ma ci sarà anche un’isola vegetariana e vegana, gestita dall’associazione provinciale dei Cuochi Varesini, che proporrà verdure grigliate, riso freddo alle verdure, insalata di farro, insalata di finocchi e arance, pasta fredda col pesto, pinoli e pomodorini cherry, parmigiana vegetariana, spiedini di frutta e finger food alla frutta; l‘isola del pane, gestita dall’associazione Panificatori, che proporrà diversi tipi di pani particolari; l’isola dei dolci, gestita da Paride Peloso e Alessandra Taiano, che servirà gelato di capra con topping di frutti di bosco, cioccolato e miele, il dolce di san Tito e il pane con l’uvetta; l’isola della birra, gestita da Unibirra e da Donegal pub; l’isola delle produzioni locali, gestita da Coldiretti, e l’isola del beverage.

Protagonisti, alle 21, saranno poi i risotti: quattro proposte diverse per altrettanti chef. Giordano Ferrarese preparerà il risotto al sebuino e formaggella, Damiano Simbula preparerà un risotto ai porcini e mirtilli, lo chef Gian Maria Merlotti preparerà il risotto alla birra di farro con gamberi al profumo di arancio, Stefano Rano preparerà un risotto alle pepite e gli allievi delle scuole di cucina prepareranno il risotto alla paniscia, in memoria dello chef Daniele Preda.

SFILATA, CARROZZA E TANTA MUSICA

Non mancherà per esempio la muica, sotto forma di concerto con la jazz band Spider Brass Band e sotto forma di DJ Set con Massimiliano Max Malnati. Quest’anno sarà però protagonista anche una serata di moda, con una sfilata di vestiti da cerimonia che tanto si prestano nella villa che ha visto il matrimonio dell’anno tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari.

Per i più piccoli, ma anche per gli adulti curiosi, una speciale sorpresa: ci sarà infatti a disposizione anche una carrozza d’epoca trainata da cavalli, che potrà far fare loro il giro della tenuta. Il compito di presentare la serata sarà affidato alla giornalista Chiara Milani.

INFO E BIGLIETTI

Tutte le informazioni sull’evento e gli approfondimenti ci si può collegare al sito www.sorrisodistelle.com , o alla pagina Facebook Sorriso di Stelle. Per chi vuole partecipare, l’ingresso è di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i ragazzi fino ai 14 anni.

I biglietti si possono acquistare online direttamente sul sito della manifestazione, oppure nelle 5 sedi territoriali di Confcommercio Uniascom o direttamente alle Ville Ponti nella serata del 17 luglio.