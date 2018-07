Rissa nel parcheggio, la questura chiude la discoteca per 4 giorni

La discoteca chiude per 4 giorni. La questura di Varese ha notificato ieri, (con un provvedimento che richiama i motivi di ordine pubblico ai sensi dell’articolo 100 del TULPS) la sospensione per quattro giorni della licenza del locale “Shed Summer Club” di via Romagnosi a Busto Arsizio.

Il decreto è stato emesso su proposta del commissariato della polizia di Busto Arsizio, per un evento la cui gravità ha fatto ritenere, spiega la questura, “l’esercizio pubblico in questione, fonte di turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini”.

Il provvedimento è arrivato in seguito a quanto accaduto lo scorso 24 giugno quando, poco dopo le 4, nel parcheggio della discoteca estiva, un gruppo di giovani avventori aveva inspiegabilmente aggredito i componenti di un altro gruppo di giovani.

Quattro degli aggrediti avevano riportato ferite per cui dovettero ricorrere alle cure dell’ospedale e uno di loro, quello con le lesioni più gravi, riportò anche fratture dentali multiple.

Le indagini svolte dai poliziotti hanno permesso di identificare e denunciare per lesioni personali tre aggressori, tutti provenienti da comuni del luinese e tutti con precedenti di Polizia.

Il provvedimento di sospensione della licenza, notificato al titolare nella giornata di ieri è il primo riguardante il locale di via Romagnosi e proprio per questo motivo il questore ha deciso di contenerne la durata.