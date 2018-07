Ronaldo alla Juventus, è ufficiale

“Il Real Madrid C. F. comunica che, secondo la volontà e la richiesta espresse dal giocatore Cristiano Ronaldo, ha accettato il suo trasferimento a Juventus F. C.”

Con queste parole, sul sito internet del Real Madrid, è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Ronaldo alla Juventus.

La squadra ha salutato il suo giocatore con una nota che ripercorre i suoi successi:

Oggi il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato uno dei momenti più brillanti nella storia del nostro club e del calcio mondiale.

Al di là dei titoli conquistati, trofei vinti ed i successi conseguiti nel campo di gioco nel corso di questi nove anni, Cristiano Ronaldo è stato un esempio di dedizione, il lavoro, la responsabilità, il talento e miglioramento.

È diventato anche il capocannoniere nella storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totale 16 titoli, tra cui 4 coppe europee, 3 di loro consecutivi e 4 nelle ultime 5 stagioni. Su base individuale, con la maglia del Real Madrid ha vinto 4 Gold Balls, 2 The Best e 3 Gold Boots, tra molti altri premi.

Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni.