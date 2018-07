Rovera, una vittoria e un secondo posto a Digione

Alessio Rovera è tornato a gareggiare nella Carrera Cup France, a Digione, ed è stato grande protagonista del terzo round del campionato transalpino: il 23enne pilota varesino ha ottenuto un primo e un secondo posto, punti pesanti che lo hanno proiettato nuovamente nella lotta per la vittoria finale, quando siamo giunti al giro di boa del challenge.

Sabato 14 Rovera ha centrato il secondo posto al termine di una gara tutta corsa con pista asciutta. Domenica invece sul tracciato di Digione è caduta una leggera pioggia che ha reso più spettacolare la Gara2 e qui il varesino del team Tsunami RT ha compiuto un’impresa, con i sorpassi che gli hanno regalato il secondo successo (davanti ad Andlauer e Guven) stagionale in terra francese dopo quello di Spa-Francorchamps. Tra l’altro Alessio è contemporaneamente rimasto in testa alla Carrera Cup Italia, nonostante non abbia corso al Mugello, dove tutti i rivali si sono suddivisi i punti in palio.

«Abbiamo disputato un fine settimana sempre ai vertici – ha detto Rovera al termine della fatica – e questo nonostante in gara 1 abbiamo forse optato per una strategia troppo conservativa sugli pneumatici. Alla fine, però, abbiamo raccolto punti pesanti anche in quella prova, cosa davvero importante in ottica titolo, dove siamo in piena corsa, essendo tutti molto vicini in classifica. Gara 2 è stata particolarmente complicata, soprattutto quando ha iniziato a piovigginare, vincerla è stata una soddisfazione doppia».