Sacro Monte diventa un set per le bici

Il Varesotto è stato spesso un set per il cinema e anche per alcune pubblicità. Sacro Monte e il Campo dei fiori si prestano a diverse azioni e stavolta protagonista diventa la bicicletta.

La cosa non poteva sfuggire alla Fiab Varese che ha subito fatto un post su Facebook.

“Lungo le cappelle in bici non si puó andare! e decisamente non é il nostro stile. Inoltre é pubblicità non educativa, sembra la pubblicità di una macchina.

Ma riguarda il nostro territorio che noi ammiriamo ogni giorno quindi come ignorarla?”

La bici in oggetto è della Bottecchia che sceglie il claim Be Powerful, Be Green per pubblicizzare una e-bike, mezzo a pedalata assistita che percorre i sentieri, scende dalle cappelle e dai gradoni di Santa Maria del monte.

“Bottecchia come si legge sulla loro pagina Facebook e dal sito ufficiale – resta uno dei pochi brand italiani riconosciuti in tutto il mondo, che continua a produrre bici di qualità e standard di alto livello, con una tradizione di quasi cento anni. La grande passione in quello che facciamo è da sempre il motore che ci muove, e che ci spinge a realizzare bici sempre più performanti, competitive e soprattutto apprezzate dai nostri clienti. L’azienda è riuscita a mantenere negli anni una certa “artigianalità” legata alle sue origini venete, senza rinunciare all’innovazione tecnologica, alla ricerca e alla continua evoluzione dei suoi prodotti. Storia, tradizione e artigianalità italiana sono i plus che ci contraddistinguono”.