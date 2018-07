A Tra Sacro e sacro Monte arriva il “teatro in casa”

Uno degli autori e interpreti più interessanti della scena contemporanea, una sceneggiatura per Michelangelo Antonioni mai realizzata e un progetto di teatro innovativo: sono questi gli ingredienti del prossimo interessante appuntamento nel cartellone di “Tra Sacro e Sacro Monte”.

Mercoledì 18 luglio, alle 21, infatti, alla Casa Museo Pogliaghi sbarcherà il progetto “Stanze – esperienze di teatro d’appartamento” nato a Milano e poi diffuso a Roma, Napoli, Piacenza e Carrara che pone la drammaturgia nello spazio di un appartamento proponendo una modalità ravvicinata per far conoscere gli artisti.

Oscar De Summa proporrà “Il Frate”, ovvero la vita e le opere di San Francesco d’Assisi raccontate dalla penna di Roberto Roversi. Una sceneggiatura inedita, da poco recuperata, scritta dal poeta bolognese che verrà consegnata al pubblico da una lettura dell’attore e autore brindisino.

Lo spettacolo s’inserisce perfettamente nel pensiero del Festival: “Il Frate” è l’opera che Roberto Roversi ha dedicato a San Francesco, scritta su commissione e poi modificata dallo stesso autore assieme a Tonino Guerra e Michelangelo Antonioni, per un film che non venne mai realizzato. Oscar De Summa arriva per la prima volta al festival all’interno di un progetto di collaborazione che desideriamo possa essere di lungo corso.

Lo spettacolo è a pagamento, 5 euro, e richiede prenotazione fino a esaurimento posti (328/837.720.6; info@casamuseopogliaghi.it).

Il biglietto è comprensivo di visita guidata al museo alle 18, 19 e 20 (massimo 30 persone a turno).

Anche mercoledì l’Hotel Ristorante Al Borducan resterà aperto fino alle 23 per frugali cene post spettacolo (prenotazione consigliata al 0332/220.567 o scrivendo a info@borducan.com).

Per raggiungere la cima del Sacro Monte è a disposizione la navetta di Morandi Tour, a 5 euro, andata e ritorno, con partenza alle 19.30 da piazza Monte Grappa, fermata intermedia al piazzale dello Stadio F. Ossola alle 19.35, e rientro al termine dello spettacolo.

Per prenotazioni: ufficiogruppi@moranditour.it, tel. 0332/287.146.