Tra sacro e Sacro Monte: in attesa di Lavia, arrivano gli orari della navetta

Comincia il 5 luglio, con il grande Gabriele Lavia che racconta Leopardi, la rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte”, che quest’anno vedrà protagonista la poesia.

Anche quest’anno il Comune di Varese, in sinergia con Autolinee varesine, ha predisposto il servizio di navette e funicolare gratuite per raggiungere il borgo e assistere agli spettacoli in programma.

NAVETTE: TRE CORSE SERALI SPECIALI

Saranno previste tre corse serali speciali che partiranno dalla zona dello stadio/palasport, che ha un ampio numero di parcheggi a disposizione. I pullman partiranno dalla fermata di via Manin, angolo via Valverde (dall’altro lato della strada rispetto al palazzetto) alle 19.30, alle 20.00 e 20.30, con l’invito ai passeggeri a distribuirsi equamente tra le tre corse per evitare sovraffollamenti. Saranno inoltre effettuate le fermate di Sant’Ambrogio (Prealpi), via Sella (bivio Velate), piazzale Montanari, e infine arrivo alla stazione della funicolare. Le partenze della funicolare saranno coordinate con l’arrivo e le partenze dei bus navetta.

Per il ritorno, dalla stazione della funicolare, le navette partiranno alle 22.30, 23.00 e 23.30. Le fermate intermedie saranno a piazzale Montanari, via Sella (bivio Velate), Sant’Ambrogio (Prealpi) e infine arrivo al piazzale dello stadio.

ALLA TERRAZZA DEL MOSE’ NUMERO CHIUSO

Una volta arrivati lì, va ricordata però la novità delle rappresentazioni: la terrazza del Mosè avrà quest’anno, per motivi di sicurezza, una capienza massima. Che è abbastanza importante, (intorno ai 300 spettatori) ma tassativa. Chi non potrà entrare alla terrazza, potrà seguire lo spettacolo dalla piazza davanti al santuario, con i supporti (audio o vieo, ancora non è chiaro) che verranno messi in campo.Per informazioni sul festival: www.trasacroesacromonte.it

GLI ORARI COMPLETI DELLE FERMATE DELLE NAVETTE

Andata:

Stadio – via Valverde:19.30 -20.00 -20.30

S.Ambrogio – Prealpi: 19.33 – 20.03 – 20.33

Via Quintino Sella – Bivio Velate: 19.35-20.05-20.35

P.le Montanari: 19.37-20.07-20.37

stazione funicolare di valle: 19.40-20.10-20.40

Ritorno:

Stazione funicolare di valle: 22.30-23.00-23.30

P.le Montanari: 22.33-23.03-23.33

Via Quintino Sella – Bivio Velate: 22.35-23.05-23.35

S.Ambrogio – Prealpi: 22.37-23.07-23.37

Stadio: 22.40-23.10-23.40