Tra sacro e Sacro Monte: i prossimi appuntamenti dopo Lavia

Dopo il grande evento di partenza, l’incontro di Gabriele Lavia su Leopardi, il Festival Tra Sacro e Sacro Monte prosegue domenica 8 luglio, alle 18, con il primo appuntamento di Karakorum Teatro, una coproduzione con Tra Sacro e Sacro Monte, nel borgo di Santa Maria del Monte.

Torna il Progetto Iceberg, che lo scorso anno ha registrato continui sold out, con lo spettacolo di teatro itinerante “Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari” alla scoperta delle origini del borgo tra le sue viuzze di ciottoli.

Uno spettacolo itinerante, messo in scena lungo le vie del Borgo di Santa Maria del Monte, in un ipotetico giorno del 1944. Le domande cui rispondere sono quelle di un partigiano, Marcello, e di colui che lo sta aiutando a nascondersi, don Pasquale (quando ancora era semplicemente Pasquale, un giovane seminarista, e poi diventerà monsignor Pasquale Macchi). Per info e prenotazioni obbligatorie sullo spettacolo: www.karakorumteatro.it.

Il cartellone poi prosegue martedì 10 luglio, alle 21, nella Location Camponovo con il primo incontro con il poeta. Davide Rondoni sarà protagonista con la sua poetica in “L’allodola e il fuoco. Le cinquanta poesie che accendono la vita”.

Davide Rondoni esplora la letteratura in versi di ogni luogo e di ogni tempo in un libro dedicato a chi pensa di non essere in grado di leggere la poesia, ai più giovani, a chi sta cercando qualcosa, a chi vuole correre il rischio di accendere la propria vita. L’incontro sarà preceduto, alle 19, dall’aperitivo. È consigliata la prenotazione: www.locationcamponovo.it – tel. 347/231.115.2.

Mentre l’Hotel Ristorante Al Borducan resterà aperto fino alle 23 per frugali cene post spettacolo (prenotazione consigliata al 0332/220.567 o scrivendo a info@borducan.com).

Per raggiungere la cima del Sacro Monte è a disposizione la navetta di Morandi Tour, a 5 euro, andata e ritorno, con partenza alle 19.30 da piazza Monte Grappa, fermata intermedia al piazzale dello Stadio F. Ossola alle 19.35, e rientro al termine dello spettacolo. Per prenotazioni: ufficiogruppi@moranditour.it, tel. 0332/287.146.