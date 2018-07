Tra Sacro e Sacro Monte: tutte le navette

Comincia il 5 luglio, con il grande Gabriele Lavia che racconta Leopardi, la rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte”, che quest’anno vedrà protagonista la poesia.

Anche quest’anno il Comune di Varese, in sinergia con Autolinee varesine, ha predisposto il servizio di navette e funicolare gratuite per raggiungere il borgo e assistere agli spettacoli in programma, a supporto delle navette dello sponsor del festival Morandi Tour.

NAVETTE COMUNALI: TRE CORSE SERALI SPECIALI

Saranno previste tre corse serali speciali che partiranno dalla zona dello stadio/palasport, che ha un ampio numero di parcheggi a disposizione. I pullman partiranno dalla fermata di via Manin, angolo via Valverde (dall’altro lato della strada rispetto al palazzetto) alle 19.30, alle 20.00 e 20.30, con l’invito ai passeggeri a distribuirsi equamente tra le tre corse per evitare sovraffollamenti. Saranno inoltre effettuate le fermate di Sant’Ambrogio (Prealpi), via Sella (bivio Velate), piazzale Montanari, e infine arrivo alla stazione della funicolare. Le partenze della funicolare saranno coordinate con l’arrivo e le partenze dei bus navetta.

Per il ritorno, dalla stazione della funicolare, le navette partiranno alle 22.30, 23.00 e 23.30. Le fermate intermedie saranno a piazzale Montanari, via Sella (bivio Velate), Sant’Ambrogio (Prealpi) e infine arrivo al piazzale dello stadio.

ALLA TERRAZZA DEL MOSE’ NUMERO CHIUSO

Una volta arrivati lì, va ricordata però la novità delle rappresentazioni: la terrazza del Mosè avrà quest’anno, per motivi di sicurezza, una capienza massima. Che è abbastanza importante, (intorno ai 300 spettatori) ma tassativa. Chi non potrà entrare alla terrazza, potrà seguire lo spettacolo dalla piazza davanti al santuario, con i supporti (audio o video, ancora non è chiaro) che verranno messi in campo.Per informazioni sul festival: www.trasacroesacromonte.it

GLI ORARI COMPLETI DELLE FERMATE DELLE NAVETTE COMUNALI

Andata:

Stadio – via Valverde:19.30 -20.00 -20.30

S.Ambrogio – Prealpi: 19.33 – 20.03 – 20.33

Via Quintino Sella – Bivio Velate: 19.35-20.05-20.35

P.le Montanari: 19.37-20.07-20.37

stazione funicolare di valle: 19.40-20.10-20.40

Ritorno:

Stazione funicolare di valle: 22.30-23.00-23.30

P.le Montanari: 22.33-23.03-23.33

Via Quintino Sella – Bivio Velate: 22.35-23.05-23.35

S.Ambrogio – Prealpi: 22.37-23.07-23.37

Stadio: 22.40-23.10-23.40

PER CHI VUOLE IL POSTO PRENOTATO: LE NAVETTE MORANDI TOUR

Per arrivare alla Terrazza del Mosè ci sono anche, nei giovedì di spettacolo (il 5, 12, 19 E 26 Luglio) le navette di Morandi Tour: la prima è gratuita, la seconda è al costo di 5 euro andata e ritorno. In ogni caso, per queste navette è obbligatorio prenotarsi: la prenotazione, sia gratuita che a pagamento, dà il diritto a un posto nella terrazza.

Le partenze sono alle 19.30 da Piazza Monte Grappa e alle 19.35: Stadio F. Ossola, con rientro al termine dello spettacolo. Si richiede massima puntualità.

Insieme alle navette del giovedì, ci sono anche navette per gli spettacoli del martedì sera, in questo caso però sono solo a pagamento, al costo di 5 euro andata e ritorno.

Tutte le prenotazioni, obbligatorie, saranno accolte entro le h 17.00 del giorno di spettacolo. Le prenotazioni ricevute oltre questo orario non potranno essere accolte.

Prenotazione e informazioni:

www.trasacroesacromonte.it

oppure presso:

AGENZIA MORANDI TOUR

VIA DANDOLO 1, VARESE

TEL. 0332287146

CELL. 3492363045

eventi@moranditour.it