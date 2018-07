Sagre, feste e concerti (ma attenzione al meteo)

Un fine settimana di sagre e feste in tutta la provincia ma fate attenzione al meteo, le temperature si abbassano e sono possibile dei temporali. Ecco i consigli del weekend:

METEO

Sabato 21 luglio variamente nuvoloso e meno caldo con rovesci e temporali intermittenti, possibili durante tutta la giornata. Massime in calo. Domenica al mattino nuvole e ancora qualche rovescio o temporale in graduale spostamento verso la bassa padana, la Lombardia orientale e il Veneto. Miglioramento in serata con schiarite a partire dal Piemonte.

SAGRE E FESTE

Velate – Festa della birra in Piazza Cordevole. Attivo un ricco stand gastronomico e serate con musica dal vivo. – Tutto il programma

Capolago – Ultimo fine settimana per andare a trovare gli Alpini di Capolago che fino a domani sera continuano la loro festa.

Albizzate – Il 21 luglio al laghetto di Albizzate si terrà la manifestazione “Insieme

sotto le stelle per guarire un bambino in più”. La festa comincerà alle 18,00 con un aperitivo e alle 19,00 aprirà lo stand gastronomico, il tutto sarà accompagnato dallo spettacolo di cabaret de “I du Matt”. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi a favore a favore del comitato Maria Letizia Verga – Tutto il programma

Luino – Venerdì, sabato e domenica “Street Food” presso l’area Svit e via Veneto con mercatini nelle vie del centro, esposizione di vetture Abarth e moto d’epoca.

Luino – E’ arrivato il Luna Park che continua fino al 30 luglio

Caldè – Dal 20 al 22 luglio, presso l’area feste della Pro Loco di Castelveccana, in via Monfalcone 12, arriva la “Festa in voga”, organizzata dai Canottieri di Caldè – Tutto il programma

Angera – Fuochi, musica e divertimento per un lungo weekend d’estate

Da venerdì a domenica una serie di appuntamenti per tutti i gusti. Inoltre da Angera è possibile ammirare lo spettacolo pirotecnico Lumina 2018, in programma venerdì 20 luglio ad Arona – Tutto il programma

Ispra – Il 20, 21 e 22 luglio approda per la seconda edizione a Ispra sul Lungo P.le Cesare Rapazzini la grande furbanesta dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. Oltre 15 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. – Tutto il programma

Cadegliano Viconago – Arbizzo – Festa contadina dal 20 al 22 luglio con ricche grigliate dalle 19. Domenica stand gastronomico aperto anche a mezzogiorno.

Castiglione Olona – “Borgo sotto le stelle”, sabato 21 luglio 2018 dalle ore 18.00 fino alle ore 23.30 Piazza Garibaldi e le principali vie del Borgo saranno animate da uno speciale mercatino serale con più di venti espositori tra artigianato, antiquariato e vinile, due mostre di pittura, una di scultura ed esercizi commerciali aperti – Tutto il programma

Gorla Minore – Il 20, 21 e 22 luglio, l’Associazione Rione in sü organizza la Sagra del Pesce presso l’Area Feste di via Sabotino a Gorla Maggiore. Stand gastronomico con maggioranza pesce ma accontentando anche i vegetariani e gli amanti della costata e della salamella – Tutto il programma

Arcisate – Si apre domani l’edizione 2018 della Festa Alpina di Arcisate, che fino a domenica 22 luglio animerà l’area del Parco Lagozza. Stand gastronomico, cena e balli – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Un sabato sera di festa a Cuasso al Monte, dove domani sera -sabato 21 luglio – è in programma la prima edizione di Folk&Pork. La festa si apre alle 19 al campo sportivo di Cavagnano – Tutto il programma

Stabio – Un fine settimana ricco di eventi a Stabio, dove in piazza Maggiore, venerdì 20 e sabato 21 luglio è in programma “Piàzzati“. Pic nic in piazza, battaglia dei cuscini, concerti – Tutto il programma

Lugano – Continua anche questo fine settimana il Long Lake Festival con tanti artisti di strada ed eventi – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato 21 luglio dalle ore 21.00 alle 23.30 ci sarà la possibilità di visitare i rifugi antiaerei grazie al Gruppo Speleologico Prealpino. Essendo necessario pianificare il flusso delle visite, si raccomanda la prenotazione; in tal caso sarà sufficiente lasciare il proprio nominativo con il numero di partecipanti all’indirizzo mail degli speleologi info@speleoprealpino.it e in breve tempo si otterrà risposta, con la fascia oraria disponibile. – Tutto il programma

Varese – Torna a Cascina Mentasti la pastasciutta antifascista. Domenica 22 luglio l’Anpi offrirà la pastasciutta come fecero i fratelli Cervi per festeggiare la caduta del fascismo – Tutto il programma

Varese – Domenica alle ore 15.00 ci sono le “Uscite Narranti Estate 2018”. Perchè non provare ad ascoltare, per una volta, una storia diversa? ritrovo Parcheggio Cimitero di Bregazzana. La freschezza delle Grotte di Valganna, la tomba dell’Elefante ultimo riposo del nipote del famoso mastro birraio Poretti. Il sentiero nel bosco ombroso ci porterà alle formazioni di travertino e alle grotte. www.officinambiente.org

Isolino Virginia – Domenica visita guidata archeologica sull’Isolino Virginia, ore 17.00. Un Sito Unesco tutto da raccontare. Storytelling sull’isola, dal Neolitico ai giorni nostri passando dalla Famiglia Ponti e i pescatori del Lago di Varese. Costo: 5 €. www.isolinovirginia.it

Varese – Domenica, alle 18.00, appuntamento con “Tra Sacro e Sacro Monte”, 9° Festival di teatro. Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari”. Partenza dalla statua della natività (via Bianchi – Santa Maria Del Monte), un viaggio nella Santa Maria Del Monte che non avete ai visto. www.karakorumteatro.it.

Schiranna – Il weekend a “Schiranna in Festa” tra economia e il futuro del Pd

Ad aprire la nona settimana della Festa dell’Unità più lunga d’Italia è un appuntamento letterario con Massimo Folador. Poi il dibattito tra Astuti, Alfieri e Gadda – Tutto il programma

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, sabato 21 luglio è atteso un concerto a cura del trio “Couleur du Bois” – Eleonora Volonterio al flauto, Alessandra Rizzardi al clarinetto e Kevin Nunez Lovecchio al fagotto – che eseguirà arie di Mozart, Beethoven, Verdi, Ibert, Milhaud e Flegier. L’evento è parte di “Sere Fai D’Estate” e vedrà anche la possibilità di una visita guidate in villa – Tutto il programma

Agra – Il coro della Tridentina canta in cima ai nostri monti. L’iniziativa in programma per il prossimo 21 luglio, sabato. È a cura del locale gruppo alpini – Tutto il programma

FESTIVAL E CONCERTI

Varese – Il Varese Gospel Festival compie 20 anni. La ventesima edizione si terrà dal 20 al 22 luglio con una programmazione, come di consueto, ricca di concerti di cori gospel italiani e internazionali – Tutto il programma

Varese – Un grande appuntamento quello di sabato 21 e domenica 22 luglio all’Ippodromo Le Bettole di Varese. Il Lake&Sound Festival infatti, torna a far vivere il campo di gara con due serate di musica, dove sarà ospite anche il cantante Ermal Meta ma non solo. In scena anche Waxlife, Goldfish Recollection e non solo – Tutto il programma

Varese – Domenica “Rocco Traettino jazz trio”, dalle ore 19.30 al Tennis Bar di Villa Toeplitz (Via G.B. Vico, 43) con Rocco Traettino, sax – Davide Cason, contrabbasso – Patrizio Balzarini – batteria.

Ternate – Tre serate tra arte, sport, ma soprattutto tanta tanta musica insieme a celebrità come Violante Placido, Clive Bunker e Fabrizio Poggi per continuare a combattere contro una malattia sempre più diffusa nel nostro paese. È “Wood in Stock”, il festival organizzato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che da ormai sette anni riunisce artisti italiani e star internazionali in un concerto lungo tutto un weekend e raccoglie fondi per la ricerca sul Parkinson. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Continua il Woodoo Fest, dal 18 al 22 luglio, presso l’Area Feste di Cassano Magnago con tanti ospiti: Frah Quintale, Cosmo, Coma_Cose, Willie Peyote, Myss Keta e tanti altri. Inoltre, spazio al mondo culinario “on the road”, con la Street FoodD Parade, rassegna culinaria che porterà all’interno del festival le migliori proposte provenienti dal mondo dello street food.

Completeranno lo scenario un’area relax con amache, divani e sdraio, un’area espositori di hobbisti e artigiani e un’area bar con diverse proposte, dalle birre artigianali ai cocktail più ricercati. Una novità di questa edizione: sarà presente anche una sala giochi gratuita con postazioni per potersi godere sfide a sega mega drive, nintendo e i migliori giochi anni 90. – Tutto il programma

Duno – Prosegue la rassegna “Interpretando suoni e luoghi”. Sabato 21 luglio, alle 21 nella chiesa SS. Giuliano e Basilissa di Duno, è in programma “Le jardin secret”, un concerto del pianista Marco Marcuzzi – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Anche Varese partecipa a “Flashbook – letture a ciel sereno”, il più grande flashmob di lettura ad alta voce dedicato ai bambini. Nel pomeriggio di sabato 21 luglio il Flashbook arriva alla libreria Potere ai bambini di via Robbioni, a Varese. La tappa bosina della manifestazione durerà un’ora, dalle ore 17 alle 18 ed è aperta a mamme, papà, lettrici professioniste e volontarie – Tutto il programma

Isolino Virginia – Arte rupestre tutta da sperimentare domenica pomeriggio all’Isolino Virginia che propone un nuovo laboratorio per bambini e famiglie ispirato alle pitture degli uomini primitivi. L’appuntamento è per le ore 15 di domenica 22 luglio al pontile di Biandronno per arrivare all’isola – Tutto il programma

Canton Ticino – Per il secondo anno consecutivo torna a Faido il Bimbo Fun on Tour. L’appuntamento è per la giornata di domenica 22 luglio dalle ore 11 del mattino sino al tramonto, al Castelletto di Faido adiacente al grande parco giochi del comune svizzero – Tutto il programma

SPORT

Escursione – Domenica 22 luglio il CAI Luino propone un’escursione ad anello in Ticino, nell’alta Valle Onsernone, con meta l’Alpe della Bassa 1744m, un promontorio sottostante l’omonimo pizzo dal quale si gode un’ottima vista sulla valle di Vergeletto e sulle montagne circostanti., e l’alpe di Bietri 1687m. – Tutto il programma

Cerro di Laveno Mombello – Tutto pronto sulle banchine del Circolo Velico Medio Verbano per l’inizio del Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli”, appuntamento di solidarietà sul lago Maggiore che si ripropone quest’anno per la sua quarta edizione e che si svolgerà, dal 20 al 22 luglio, a Cerro di Laveno Mombello – Tutto il programma

Leggiuno – Maltempo, sospesa la traversata dell’Eremo prevista per domenica. Gli sportivi potranno trovarsi ugualmente in spiaggia per effettuare una nuotata nel golfo – Tutto il programma