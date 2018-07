Sale sull’antenna e minaccia di buttarsi

Allarme questo pomeriggio in via Vipiteno a Busto Arsizio. Nei pressi dell’ospedale, un uomo è salito sul traliccio della Telecom e minacciava di buttarsi nel vuoto. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato supportati dai vigili del fuoco che sono intervenuti con il “carro telo”.

In breve sono arrivati anche alcuni amici e parenti . La trattativa ha permesso ai poliziotti di far desistere il giovane dal suo intento. Il ragazzo di 22 anni è poi stato portato in pronto soccorso per accertamenti.