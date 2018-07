Samarate attiva un doppio campo estivo gratuito

Ci si avvicina al cuore dell’estate e, dopo un mese dalla fine della scuola e con gli ultimi giorni di oratorio feriale, arriva anche il Campo estivo gratuito proposto dal Comune.

Anzi: un doppio campo estivo, uno per i bimbi più piccoli, l’altro per i ragazzini delle primarie e delle medie. «Presenteremo i due centri giovedì 5 luglio, alle 1830, in via Borsi» spiega Nicoletta Alampi, assessore ai servizi sociali, che ha curato la proposta insieme al collega delegato all’istruzione Vito Monti.