“Sanità, frontalieri, turismo”. Il vice sindaco a colloquio col Governatore

«Un appuntamento istituzionale importante e soprattutto utile per ulteriormente consolidare il pluriennale rapporto con Regione Lombardia».

Così afferma il vice Sindaco di Luino Alessandro Casali dopo aver incontrato ieri Attilio Fontana, Presidente di Regione, con i suoi più stretti collaboratori, fra i quali il Capo Segreteria del Governatore Giulia Martinelli (nella foto: Casali, Martinelli, Fontana).

«Sono soddisfatto: il Presidente ben conosce la nostra realtà e questo colloquio disteso e sereno su temi territoriali – ha aggiunto Casali – rafforza un percorso mirato a focalizzare tematiche di ampio respiro, come la sanità locale, il frontalierato, il turismo. Luino possiede un potenziale incredibile: il bel Palazzo Verbania, riqualificato grazie a fondi di Fondazione Cariplo – un milione di Euro – e di Regione Lombardia – 500.000 Euro – esalterà l’immagine della Città, quale faro del Lago Maggiore. Questo stupendo edificio ospiterà l’archivio dedicato a Vittorio Sereni che ha il suo nucleo principale e originario nel Fondo Vittorio Sereni, acquisito in passato dal Comune di Luino e da Regione Lombardia. L’Assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli ha fatto visita da poco all’edificio e lo ringrazio per l’attenzione dimostrata. L’incontro con il Presidente Fontana ed i suoi collaboratori è stato molto proficuo ed occasione per una nostra ulteriore richiesta di supporto per la conclusione dell’iter di progetto dedicato alla riqualificazione del Palazzo. Ringrazio pertanto il Governatore, sempre così sensibile alle tematiche territoriali, per il dialogo e la collaborazione in particolare su temi primari come quelli affrontati».