È Sant’Eusebio, Casciago si prepara alla festa

Sant’Eusebio a Casciago fa rima con festa, fuochi d’artificio, campane da suonare a perdifiato, ghirlande colorate su tutti i cancelli, pesca e incanto delle barelle. Ma è anche e soprattutto l’occasione per incontrare tanti amici che arrivano sul pratone della chiesetta per mangiare insieme in attesa dello spettacolo pirotecnico.

Martedì 31 luglio è il giorno che introduce la festa con l’arrivo della luce accesa a Vercelli dove riposano le reliquie del santo. La fiaccolata che coinvolge molti ragazzi e giovani accenderà alla sera il “Farus” (popolarmente detto “Pallone”) a ricordo del martire della fede Eusebio.

Mercoledì 1 agosto è il giorno della festa di Sant’Eusebio: al mattino ci saranno le celebrazioni delle messe a partire dalle ore 6. La messa solenne sarà alle 10,30 presieduta da don Marco Prandoni, già coadiutore della comunità, festeggiato nel suo ventesimo di ordinazione sacerdotale. Il pomeriggio è caratterizzato dalla processione delle “barelle” a partire dalle ore 16. Simbolicamente è un passaggio che tocca tutte le strade colorate a festa, con le coccarde appese a cancelli e a bordo strada. La barelle sono doni che vengono fatti in questa occasione e preparati con molta cura per poi essere messe all’incanto. Da quel momento la campanella della chiesa potrà suonare all’infinito: un gesto molto apprezzato dai bambini e dai grandi che ricordano quando da piccoli davano suono alla chiesa di Sant’Eusebio.

In serata ci sarà la preghiera del rosario alle ore 21, con la possibilità di ritrovo tra le molte persone che potranno cenare in attesa dello spettacolo pirotecnico alle ore 23 che da sempre attira molte persone da tutta la provincia, per una festa popolare molto sentita.

Il programma dettagliato è sul sito comunitasanteusebio.com.