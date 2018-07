Sapori d’Alta Quota, degustazioni di qualità nel cuore del Monte Rosa

Sapori d’Alta Quota 2018 è la manifestazione dedicata ai prodotti tipici del Piemonte e della Valle d’Aosta. Perché è eccezionale? Perché è allestita ai quasi 3000 metri di altezza del Passo dei Salati, nel cuore del Monte Rosa, proprio dove le due Regioni si incontrano e si scambiano tradizioni e peculiarità.

L’iniziativa si articola in tre date – 29 luglio, 19 agosto e 2 settembre – e propone l’eccellenza enogastronomica del territorio, nello straordinario scenario offerto dal massiccio, ed è organizzata da Slow Food Valsesia, con la collaborazione del Comune di Alagna Valsesia, dell’Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia, di Monterosa-Ski e Monterosa Freerideparadise.

Numerose le possibilità, una volta raggiunta la quota dell’evento, dove sarà allestito un lungo banco di degustazione di prodotti enogastronomici valsesiani e valdostani gestito direttamente dai produttori, in un’area attrezzata con tavoli e panche, proprio sulla striscia di terreno che collega Valsesia e Valle di Gressoney.

L’Istituto Mosso, storico centro di ricerca dell’Università degli Studi di Torino, situato a 2901 metri di quota sarà aperto e durante tutta la giornata. Negli anni ha ospitato migliaia di ricercatori, provenienti da tutte le nazioni.

Gli antichi strumenti da loro utilizzati, insieme ai vecchi alloggi ed ai risultati delle attività svolte, sono ora visitabili con l’apertura giornaliera del sito e visite guidate gratuite. Due escursioni naturalistiche guidate partiranno invece durante i tre appuntamenti di Sapori d’Alta Quota, alle 10.30 ed alle 14.00, alla scoperta dell’Altopiano di Cimalegna, straordinario esempio di ambiente Alpino. I Guardiaparco aspetteranno i partecipanti all’uscita della funivia, al Passo dei Salati. Nell’area si snodano due itinerari, uno Geologico-Pedologico ed uno Botanico, attrezzati con pannelli illustrativi, alla portata di tutti e percorribili in estate.

Le partenze sono previste da Alagna e da Gressoney (Stafal) con un biglietto dal costo di 22,00 € comprensivo di andata e ritorno in funivia fino al Passo dei Salati, quattro degustazioni e visita guidata naturalistica. (biglietto da 16,00 € per i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni; biglietto gratuito per i bambini minori di 8 anni, senza degustazioni).

L’occasione è irripetibile per scoprire un territorio ricco di emozioni e di opportunità.