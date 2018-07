Saronno “coltiva” i giovani talenti del ciclismo

L’ormai storica competizione ciclistica dedicata ai giovanissimi e organizzata dalla S.C. Pedale Saronnese – il Gran Premio Città di Saronno – ha preso il via per la 49esima edizione.

Tanti i genitori e amici a fare il tifo lungo il percorso: sei le categorie in gara, suddivise per età, dai 6 agli 11 anni con bambini provenienti da diverse società sportive. Il direttore sportivo, Mario Aleotti, ringrazia la collaborazione dell’amministrazione comunale saronnese, in particolare il sindaco Alessandro Fagioli, appassionato di ciclismo, si complimenta con l’organizzazione per l’ottima uscita dell’evento sportivo: «Bisogna dar merito alla S.C. Pedale Saronnese che, in città, tiene viva, tra i più piccoli, la passione per uno sport difficile e faticoso. Grazie a queste attività sportive, i ragazzi fanno i primi passi per diventare campioni, come dimostrano le eccellenze cresciute proprio nella nostra società sportiva locale. Ringrazio i volontari, la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Polizia locale, il Gruppo Alpini Saronno e il Comando Carabinieri di Saronno per la loro preziosa collaborazione».

Il Presidente della S.C. Pedale Saronnese, Emilio Filippini, ringrazia di cuore il sindaco Fagioli per la sua particolare attenzione allo sport in generale ed in particolare al ciclismo: «Mai nessun sindaco prima di lui ha dato così spazio e attenzione a questa disciplina, infatti per il terzo anno consecutivo, da Saronno, partirà la novantottesima edizione della Tre Valli Varesine, evento di risonanza mondiale».

In ordine crescente d’età, si classifica per la categoria G1, Francesco Rovere, per la Categoria G2 Francesco Maffioli, per la Categoria G3 taglia il traguardo Andrea Matteo Zanini, per la Categoria G4 il più veloce è Ryan Zaccone. Una ragazza invece a classificarsi prima per la Categoria G5 Martina Vigorelli. Infine per la Categoria G6 si classifica Mattia Ferrario. Si premiano anche le prime femmine classificate per ogni categoria: per la G2 Angelica Elisabeth Torres, per la G4 Giada Cattani, per la G5 Martina Vigorelli, Marta Cantarello e Letizia Cavallaro e per la G6 Martina Ciceri. Le prime tre squadre a classificarsi sono state: al primo posto la SC Prealpino, al secondo posto la CC Cardanese e al terzo posto la Pedale Senaghese.