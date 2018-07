Saronno diventa capitale della ceramica

Ha preso il via sabato 30 giugno la prima edizione della Festa della ceramica organizzata dal museo della Ceramica Gianetti. Il weekend sarà dedicato interamente alla ceramica di qualità, attraverso il coinvolgimento di artisti ed esperti che faranno conoscere l’importanza di questo materiale e le eccellenze nazionali.

Correlati all’iniziativa ci saranno in via Carcano nella sede del museo laboratori sia per bambini che sia adulti che potranno, attraverso un percorso esperienziale, sperimentare diverse tecniche di modellazione e decorazione. Ci saranno inoltre dimostrazioni al tornio, cotture di ceramica raku, e tutte le varianti di questa affascinante materia.

Oggi, domenica 1 luglio dalle 10 alle 22, saranno operative: l’esposizione dei manufatti in ceramica di artigiani da tutta Italia nel giardino del museo Gianetti e in centro a Saronno, dimostrazioni di lavorazione dell’argilla al tornio in centro, le dimostrazioni di lavorazione dell’argilla e di pittura su ceramica degli artigiani espositori, l’esposizione di sculture in ceramica e dimostrazioni degli artigiani saronnesi del gruppo «mani in arte» e degli esercenti di via San Cristoforo, i laboratori di modellazione ceramica aperti al pubblico per adulti e bambini in museo e la coloritura di pezzi raku.