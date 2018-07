Sberle al capotreno, disagi sulla linea Milano-Laveno

Ancora violenza a bordo di treni lombardi. Questa volta è toccato ad un capotreno di 32 anni rimasto vittima di strattonamenti e schiaffi a bordo del treno 61 tra Milano e Laveno Mombello.

Il convoglio, partito dal capoluogo alle 16.52 è arrivato all’altezza della stazione di Casciago-Morosolo, dopo Varese quando per cause ancora in via di accertamento sarebbe scoppiato un bisticcio tra il capotreno e un utente.

Sta di fatto che il treno è rimasto fermo in stazione per una quarantina di minuti, dopodiché è ripartito alla volta di Laveno Mombello, dove il ferroviere è stato preso in carico dai sanitari e portato per accertamenti in codice verde all’ospedale di Cittiglio. Ai carabinieri non risultano denunce.

Pesanti le ripercussioni per i viaggiatori, che sulla linea hanno visto segnare ritardi importanti.