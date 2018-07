Scacchi fino a notte fonda, sotto la cupola di salice

Imparare a giocare a scacchi o mettersi alla prova sfidando giocatori esperti all’ombra della cupola di salice, nella piazza di Sesto Calende. L’iniziativa nasce dal Circolo Scacchi Borgomanero che ha raccolto l’invito del Gruppo commercianti, artigiani e terziario avanzato sestese a promuovere eventi in questo nuovo spazio estivo a disposizione della città.

Le serate di gioco sono gratuite e si terranno tutti i martedì sera, dalle 21 a notte fonda, dei mesi di luglio, agosto e settembre 2018.

Il Circolo Scacchi Borgomanero nasce nel 2011 come costola dell’analogo di Omegna. Pur nato da pochi anni, vanta una esperienza ventennale nell’insegnamento di scacchi nelle scuole, primarie e secondarie, per lo più di Borgomanero e dintorni. La gestione delle serate sarà affidata all’istruttore sestese Mario Marini.

La Cupola in Salice di Piazza Garibaldi nasce per iniziativa del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende in intesa con la Pro Sesto, ConfCommercio Gallarate Malpensa ed in collaborazione con l’assessorato al Turismo.