Scappa all’alt dei Carabinieri e poi si schianta contro il muro. Arrestato

Operazione dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Novara che, poco dopo le due di questa notte, hanno tratto in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un 41enne marocchino, domiciliato a Novara, già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri, nel corso di un servizio di pattugliamento in corso Trieste, a Novara, hanno notato una Fiat Stilo che si dirigeva verso Pernate e hanno deciso di procedere al controllo dell’auto.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo, invece di fermarsi all’alt, ha accelerato pericolosamente imboccando via della Riotta e via De Amicis ad alta velocità e creando una situazione di grave pericolo.

Immediatamente, allertata dall’equipaggio che tallonava l’auto in fuga, la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha fatto convergere in zona un altro equipaggio della Radiomobile che si è posizionato all’incrocio tra via De Amicis e corso Trieste tentando di bloccare il veicolo.

Nonostante questo, l’uomo al volante, con una manovra pericolosa e spericolata, ha superato anche questo sbarramento e ha continuato la corsa fino a quando, sempre inseguito dai Carabinieri, è andato a schiantarsi contro una recinzione metallica ed una pianta posti all’altezza dell’incrocio con via Scarzello, fermandosi a pochi centimetri dal muro di un’abitazione.

Non è tutto. Anche dopo lo shcianto, l’uomo ha provato ancora a sottrarsi al controllo, colpendo i militari impegnati a bloccarlo.

Sono bastate due verifiche per capire che l’arrestato aveva fatto di tutto per non farsi fermare in quanto privo di patente di guida (revocatagli definitivamente) e sottoposto all’obbligo, imposto dall’Autorità Giudiziaria, di restare in casa nell’arco temporale compreso tra 20 e le 8 di ogni giorno.

Risultato, tre militari leggermente feriti, e il fuggitivo in cella.

Nella mattinata di oggi è stato convalidato l’arresto e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Novara con obbligo di permanenza notturna nel proprio domicilio.