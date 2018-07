Scavalca a casa dei suoceri per pestare la moglie, arrestato

Alla fine la serata brava di un “ex” si è conclusa con le manette scattate ai polsi dell’uomo con l’accusa di lesioni.

L’uomo, disoccupato e pregiudicato, è difatti accusato dagli inquirenti di aver scavalcato la recinzione della casa dei suoceri dove da alcune settimana dimorava la moglie in attesa della separazione giudiziale.

L’uomo è riuscito pure ad entrare nell’abitazione dei suoceri dove ha trovato la moglie, cominciando a percuoterla.

A quel punto, però, scoppia un gran trambusto e i suoceri si accorgono dell’inattesa presenza a chiamano i carabinieri che bloccano le violenze e portano via l’uomo in manette.

L’ex moglie si è fatta medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio dove le sono state riscontrate ecchimosi al volto, mentre il suo aggressore veniva portato in camera di sicurezza prima e di fronte al giudice poi per il giudizio per direttissima.