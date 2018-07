Schianto mortale, perde la vita un motociclista

I soccorsi sono stati rapidissimi come il trasferimento all’ospedale Niguarda ma Gabriele Di Filippo non ce l’ha fatta a superare l’operazione tentata dal personale sanitario. Si è spento alle 10.30 a tre ore dal sinistro di cui è stato vittima a Solaro.

Erano le 7.40 quando la Honda CBR su cui stava viaggiando verso Saronno dove viveva con la famiglia si è scontrata in via Varese all’altezza della rotonda della Cascina Emanuela con una Ford Cmax.

L’impatto è stato tanto violento che la parte anteriore della moto si è frantumata contro la fiancata del passeggero dell’auto. Sul posto il personale di automedica e ambulanza gli hanno prestato le prime cure. É stato accompagnato al Niguarda ma si é spento un paio d’ore dopo.

Sul posto la polizia locale che ha sequestrato i mezzi ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la moto e la vettura.