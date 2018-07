Sciopero del personale Ryanair, a rischio almeno 600 voli

Sciopero del personale di cabina Ryanair annunciato per il 25 e il 26 luglio 2018. Lo sciopero è stato indetto per chiedere che la compagnia aerea rispetti i diritti dei lavoratori. Lo sciopero è stato annunciato il 5 luglio 2018, e interesserà Spagna, Belgio e Portogallo.

Il personale Ryanair chiede inoltre che l’azienda riconosca i rappresentanti eletti da ciascuna organizzazione per negoziare un accordo collettivo. Si stima che saranno almeno 600 i voli cancellati. Le cancellazioni interesseranno un totale di 50mila passeggeri in entrambi i giorni. “Fino a 200 voli giornalieri” saranno cancellati da e per la Spagna, 50 da e per il Portogallo e 50 da e per il Belgio, ha detto la società in un comunicato.

Lo sciopero è indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL/UILT-UIL.