Sciopero Ryanair, un giorno passato tra un aeroporto e l’altro

«Dovevamo partire per Valencia, ci hanno avvertiti con una mail quando già ci eravamo messi in fila per il check-in. Arrivano anche da Malpensa i racconti dei viaggiatori incappati nello sciopero di Ryanair.

Lo sciopero per il 25-26 luglio è stato indetto in Italia da Filt Cgil e Uilt Uil e interessa anche Spagna, Belgio e Portogallo: nella giornata di mercoledì sono 132 i voli cancellati.

A Malpensa ad esempio sono “saltati” il volo per Valencia, i due per Bruxelles Zavengtem, uno dei voli su Lamezia Terme, quello per Bucarest.



Martina, da Cassano Magnago, doveva partire questa mattina per Valencia in Spagna insieme a tre amiche residenti in vari paersi della provincia e dell’Alto Milanese: «Dovevamo partire alle 11.50, il nostro volo non era tra quelli nella lista dei cancellati: siamo rimaste al check-in fino alle 10.45, quando ci hanno detto che c’erano problemi con lo staff dell’aereo» racconta la giovane cassanese. «Poi ci hanno rimandato di due-tre ore, dicevano aspettare un altro equipaggio da Bergamo. Dopo venti minuti, verso le 12.30, ci è arrivata una mail di Ryanair mail che diceva dell’annullamento del volo. A quel punto ci hanno consiglio di cercare subito un’altra compagnia». Risultato: partenza da

Linate (stasera alle 19), con un volo che prevede uno scalo intermedio: «Arriveremo in quattro ore e perderemo la giornata». Al danno del giorno di vacanza passato tra un aeroporto e l’altro si aggiunge poi il biglietto aggiuntivo: 285 euro a testa, in attesa del rimborso da Ryanair.

Lo sciopero s’inserisce nella disputa sulla qualità del lavoro che già lo scorso anno aveva creato grossi problemi alla low cost; la risposta della compagnia, che aveva cancellato preventivamente e assicurato soluzioni ai passeggeri, ha causato qualche polemica. La cosa è stata segnalata anche da alcuni utenti stranieri:

Good to see the Italian cabin crew strike had no effect. The 8.45 to Pisa cancelled 3 hours before take off. Cheers @Ryanair nothing like a wasted trip to Stansted and parking. Now got to spend the week in London melting #RyanairStrike #fakenews #Ryanair pic.twitter.com/S1NGcngz9t — David Carr (@carrsy2) 25 luglio 2018

Notevoli le cancellazioni anche a Orio al Serio, principale base in Italia di Ryanair, come racconta BergamoNews.