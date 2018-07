Sciopero Ryanair, 600 voli e 50mila passeggeri coinvolti

Lo sciopero in Ryanair del 25 e 26 luglio imporrà lo stop di circa 600 voli con un numero di passeggeri coinvolti che potrà essere di 50mila.

Lo sciopero è stato indetto in Italia (ma solo per mercoledì 25 luglio), Belgio, Spagna e Portogallo. In Italia, mercoledì 25, ci sarà sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli.

Uno sciopero indetto dagli equipaggi di cabina e di terra che lamentano il fatto che la società non ha fatto abbastanza per migliorare le condizioni di lavoro.

La compagnia ha detto che lo scorso 18 luglio a tutti i passeggeri a cui sono stati cancellati voli sono stati avvisati via email e SMS riguardanti le opzioni possibili di rimborso o di cambio volo gratuito.

A questo link è possibile verificare lo stato dei voli.