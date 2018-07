Scivola con la moto e finisce contro un’auto, grave

Due gravi incidenti sono avvenuti oggi, domenica 8 luglio, nella vicina Svizzera.

Il primo è avvenuto poco prima delle 9, a Camperio. Un 57enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Lucerna, a bordo di un motoveicolo, scendeva sulla strada del passo. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, nell’affrontare un tornate a destra, ha perso il controllo del veicolo cadendo a terra.

In quel frangente, in direzione opposta è sopraggiunta una vettura guidata da una 35enne cittadina italiana domiciliata nel Varesotto, che ha colliso con il motoveicolo. Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori della Tre Valli Soccorso e la Rega che hanno prestato le prime cure al 57enne, per poi elitrasportarlo all’ospedale. A detta dei medici l’uomo ha riportato serie ferite. Illesa la conducente dell’autovettura.

Il secondo invece è accaduto nel primo pomeriggio.

La Polizia cantonale ha comunicato che poco prima delle 13. 45, a Vogorno un 49enne domiciliato nel Locarnese circolava a bordo di un motoveicolo sulla strada cantonale in direzione di Sonogno.

Nell’affrontare una curva per lui piegante a destra si è scontrato con un’autovettura guidata da un 44enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Sciaffusa, intento ad uscire da uno spiazzo posto sul lato destro della strada.

L’impatto è avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte anteriore sinistra della vettura. A seguito dell’urto il motociclista è stato sbalzato nella scarpata sottostante per circa una quindicina di metri.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori del SALVA e la Rega che hanno prestato le prime cure al 49enne, per poi elitrasportarlo all’ospedale. Anche in questo caso l’uomo ha riportato serie ferite. Illeso il conducente dell’autovettura.

Sul posto pure giunti la Polizia intercomunale del Piano e i pompieri di Tenero-Contra che hanno collaborato per la gestione e il ripristino della circolazione stradale.