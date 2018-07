Sconto sui biglietti della navigazione per i residenti a Besozzo

Il Comune di Besozzo ha rinnovato l’adesione al progetto “Conosci il tuo lago” che consente ai residenti del Comune di usufruire di tariffe ridotte sulla navigazione del Lago Maggiore per l’anno 2018.

Per ottenere la riduzione i cittadini potranno presentarsi alla biglietteria con un documento di identità per attestare la residenza del Comune. La promozione sarà valida tutto l’anno sui servizi pubblici di linea del bacino interno italiano senza fermate intermedie – e sui biglietti di libera circolazione. Le tariffe ridotte applicate ai soli viaggiatori adulti saranno le seguenti: tariffa ridotta n°1.20 per i biglietti ordinari senza fermate intermedie di corsa semplice ed andata e ritorno (escluso il supplemento rapido, il trasporto del veicolo, merci e bagagli); tariffa ridotta n° 3.20 per i biglietti di libera circolazione.