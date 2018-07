Scontro tra auto: feriti due giovani di 28 anni

Incidente la notte scorsa a Castellanza.

Poco prima di mezzanotte di sabato 21 luglio, in via San Giovanni, all’incrocio con via Pomini, due vetture si sono scontrate. Feriti i conducenti.

Uno dei due automobilisti, entrambi di 28 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura ed è stato liberato dai vigili del Fuoco intervenuti dal distaccamento di Legnano.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno portato entrambi i feriti all’ospedale di Varese dove i medici hanno riscontrato contusioni e ferite multiple ricoverandoli con codice giallo. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Busto Arsizio