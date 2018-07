Scontro auto moto, i guidatori entrambi ottantenni

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale tra ottuagenari sabato pomeriggio a Muralto, nel Locarnese, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Nessi.

Ad avere la peggio il motociclista, un 80enne domiciliato nel Locarnese circolava a bordo di un motoveicolo in direzione di Locarno. Per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà stabilire, giunto all’altezza di via Sociale ha urtato una vettura che stava uscendo dalla citata via in direzione di Minusio. A seguito dell’urto il motociclista è stato sbalzato a terra.

Alla guida della vettura vi era un 79enne domiciliato nella regione.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori del Salva che hanno prestato le prime cure e trasportato all’ospedale il motociclista. A detta dei medici l’uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto oltre alla Plizia cantonale la Polizia comunale Muralto-Minusio che ha collaborato per la gestione e il ripristino della circolazione stradale.